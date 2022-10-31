31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı

Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'daki asma köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 17:12
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Hindistan'daki asma köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı

Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Hindistan'ın Gujarat eyaletinde dün köprünün çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Hindistan halkı ve hükümeti ile yaşamını yitirenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasındaki Machchu Nehri'ne kurulu asma yaya köprüsü, dün üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Hindistan basını, hayatını kaybedenlerin sayısının 141'e çıktığını duyurmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
2
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
3
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
4
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
5
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
6
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
7
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.