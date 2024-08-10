Dışişleri Bakanlığı: İnsanlığa karşı yeni bir suç

Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı: İnsanlığa karşı yeni bir suç

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze şehrinin Derec Mahallesi’ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlediğini bildirdi.

"İnsanlığa karşı yeni bir suç"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, “İsrail, Gazze şehrinin Derec Mahallesi’ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir,” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörlerin bu suça ortak olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze’nin doğusundaki Derec Mahallesi’nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu’na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği kaydedilmişti.

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