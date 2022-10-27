27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığından İran'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından İran'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Şiraz kentindeki türbeyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:15
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı İran’ın Şiraz kentindeki türbeyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığından İran'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran’ın Şiraz şehrinde Şah Çerağ Türbesi’ni hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı bildirilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

İran devlet televizyonu, dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
2
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
3
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
7
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.