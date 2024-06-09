Dışişleri Bakanlığı İsrail saldırısını lanetledi

Düzenleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı İsrail saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Gazze’deki mülteci kampına yaptığı saldırı sonrasında açıklama yaptı.

İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’ye hem havadan hem de karadan durmaksızın saldırılarına devam ediyor. Bugüne kadar 36 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Son olarak Gazze’de bulunan Nuseyrat mülteci kampına saldıran İsrail, bu saldırı sonucunda yüzlerce Gazzeli sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı lanetleyen bir mesaj yayımladı. Dışişleri Bakanlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Adalet Divanında 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail'in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.”

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