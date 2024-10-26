Türkiye'den İsrail'in İran'a saldırısına kınama

Türkiye'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in teröre son vermesi tarihi görev haline geldi. Daha fazla savaş istemiyoruz. İsrail'in İran'a saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz" dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUMU BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ."

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan kınama mesajı şu şekilde;

"İsrail'in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır"

NE OLMUŞTU

İsrail ordusu, İran ve Suriye'deki "askeri hedeflere" yönelik saldırılar düzenledi. İran savunma sistemi atılan füzeleri imha ederken bazı yerlerde roket düşmesi sonucu patlamalar meydana gelmişti. İsrail basını 3,5 saat süren saldırıda İran’da 20 hedefin vurulduğunu belirtmişti. İsrail tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılık verildiğini ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.