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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Ankara Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 18:50
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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Ankara Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Stockholm'deki terör örgütü propagandası kınandı.

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