İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Stockholm'deki terör örgütü propagandası kınandı.
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Stockholm'deki terör örgütü propagandası kınandı.
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