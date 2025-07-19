Dışişleri Bakanlığı'ndan Lahey iddialarına yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz'da Kolombiya'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Lahey Grubu'nun Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki toplantısı sonucunda kabul edilen ortak bildiriye yönelik Türkiye'nin tutumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 15-16 Temmuz'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Esasen, ortak bildiride zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir. Türkiye'nin Gazze politikasının eksik bilgiye dayanan, kötü niyetli bir zihniyetle ele alınmamasını tavsiye ediyoruz."