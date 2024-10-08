Lübnan'daki Türklerin tahliyesi yarın

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Lübnan’dan ayrılmak için başvuru yapan Türk vatandaşların tahliyesinin 9 Ekim (yarın) tarihinde yapılacağı belirtildi.

BU kapsamda iki geminin bugün Beyrut’a doğru yola çıkacağı aktarıldı. Gemilerin toplam kapasitesi ise 2 bin kişi ile sınırlı. Açıklamanın devamında gerekmesi durumunda tahliye işlemlerinin önümüzdeki günlerde devam edeceği, tahliye için görevlendirilen gemilerin ayrıca insani yardımları da Lübnan’a nakledecekleri belirtildi.

“Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.

Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.

Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.

Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir.”