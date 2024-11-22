Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki terör saldırısını kınadı

Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da dün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da dün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınayan bir mesaj yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir."

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