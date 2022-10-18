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Dışişleri Bakanlığı personeli siyah kıyafet giyip iş bırakacak

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Dışişleri Bakanlığı'nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin, mali ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle 7 ve 9 Kasım'da tam gün iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 23:02
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Dışişleri Bakanlığı personeli siyah kıyafet giyip iş bırakacak

Dışişleri Bakanlığı personeli siyah kıyafet giyip iş bırakacak
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Açıklamada, Bakanlıkta görevli sözleşmeli personelin, 26, 28 ve 31 Ekim'de ise işe 2 saat geç gidip 2 saat erken çıkacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne 20 Eylül'de bildirilen üç aşamalı eylem planına göre sözleşmeli personel, 17 Ekim'den itibaren işe siyah kıyafetle gitmeye başladı. Sözleşmeli personelin siyah kıyafet eylemi 21 Ekim Cuma gününe kadar sürecek.

Büro Memur Sen Dışişleri Şube Başkanı Fevzi Sayılgan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik taleplerinin karşılanmaması üzerine eylem kararı aldıklarını belirtti.

Almanya'da Köln Başkonsolosluğu'nda çalışan sözleşmeli personel de eylemlere katılıyor

Yurt dışındaki sözleşmeli personele 4 yıldır zam yapılmadı

Sayılgan yaptığı yazılı açıklamada, özellikle yurtdışında büyükelçilik ve konsolosluklarda görev yapan sözleşmeli personelin yaşadığı sıkıntıya dikkat çekerek, "Yurtdışında görev yapmakta olan sözleşmeli personele 2018 yılından günümüze kadar ücret artışı ne yazık ki tüm girişimlerimize rağmen henüz gerçekleşmemiştir" ifadelerini kullandı.

Sayılgan şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere pandemi, savaş, küresel ekonomik sıkıntılar ve dünya genelinde artan ağır enflasyon şartları nedeniyle Dışişleri Bakanlığımızdan, Türkiye'de merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan kamu görevlilerinin maaşlarına sadece son iki yılda kümülatif yüzde 116 maaş zammı yapılmışken, pandemi ve Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle bütün ülkelerde yaşanan yüksek enflasyona rağmen, yurtdışında görev yapan sözleşmeli personelimize son 5 yıldır tek bir kuruş zam yapılmamıştır. Bu durum büyük mağduriyetlere yol açmış ve personelimizi bulundukları ülkelerde geçinemeyecek duruma getirmiştir."

Sayılgan, eylemlerde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini başka bir tarihe ertelemelerini önerdi.

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