Dışişleri Bakanlığı personeline AFAD’a bağış yap iddiası 'AFAD’a bağış yap, dekontu da gönder'

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünden sonra yurt içi ve yurt dışında depremzedeler için bağış yapmak isteyen insanlar Ahbap, Babala TV, AFAD ve Kızılay gibi kurumlara bağış yaptı.

Dün yapılan ortak yayında ise AFAD ve Kızılay için toplamda 15 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı.

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı da personeline AFAD’a bağış yapılması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Personele atılan mailde “Tüm arkadaşlarımızın belirtilen hesap numaralarına (TL ve Avro) 6 Mart 2023 tarihine kadar yapacakları yardım miktarlarını mail yoluyla ataşeliğimize bildirmeleri müsterhamdır.” ifadeleriyle ne kadar bağış yaptığının belirtilmesi gerektiği öne sürüldü.

Söz konusu mailde yardımların vatandaşlara AFAD eliyle ulaştırılmasının bakanlıkça ‘uygun görüldüğü’ de belirtiliyor.