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Türkiye'den tayfun felaketi nedeniyle Japonya ve Güney Kore'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Japonya ve Güney Kore'yi etkileyen tayfunlar nedeniyle yaşanan kayıplar için taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:12
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Dışişleri Bakanlığı son günlerde Japonya ve Güney Kore'yi etkileyen tayfunlar nedeniyle yaşanan kayıplar için taziye mesajı yayımladı

Türkiye'den tayfun felaketi nedeniyle Japonya ve Güney Kore'ye taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya ve Kore Cumhuriyeti'ni son günlerde etkisi altına alan tayfunların can kayıplarına, yaralanmalara ve milyonlarca insanın evlerini terk etmesine yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Japonya ve Kore Cumhuriyeti hükümetleri ile halklarına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'DE ETKİLİ OLAN TAYFUNLAR

İki ülkede de eylül ayında etkili olan tayfunlar nedeniyle hayatını kaybedenler olmuş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Son belirlemelere göre, Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu'nun yol açtığı sellerde en az 10 kişi yaşamını yitirmiş, Japonya'da etkili olan Nanmadol Tayfunu nedeniyle de 2 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansından önceki gün yapılan duyuruda, yaklaşık 9 milyon kişiye tahliye çağrısında bulunulmuştu.

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