Dışişleri Bakanlığı’nda FETÖ Operasyonu! Mahrem yapılanma ağı çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ü halen aktif görevde, 6'sı ise ihraç edilmiş personel olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ve kolluk birimlerince ortak çalışma yürütüldü.

Haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

