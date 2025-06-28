Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’ye Doğu Akdeniz tepkisi

Zirve sonrası bugün yayımlanan bildiride Türkiye’nin Libya ile yaptığı Mutabakat Muhtırasının üçüncü taraf ülkelerin egemenliğini ihlal ettiği öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bildiriye karşı yapılan açıklamada AB’nin siyasi olarak taraflı açıklamalar yaptığı, bu tutumun bölgesel huzura hizmet etmediği kaydedildi.

‘ANLAŞMA ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN’

Dışişleri Bakanlığı’nın AB zirvesine tepki gösterdiği açıklamanın tamamı şöyle:

“Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin Sonuçları Hakkında:

26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan’ın ve GKRY’nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB’ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir.

Türkiye ile Libya arasında Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak 2019 yılında akdedilen Mutabakat Muhtırası, ülkemizin meşru hak ve çıkarlarının çiğnenmesine asla izin vermeyeceğini gösteren, uluslararası hukuka bütünüyle uygun bir anlaşmadır.

‘AB’NİN TUTUMU İSTİKRARA HİZMET ETMİYOR’

AB’nin deniz sınırlandırması gibi hukuki ve teknik boyutları bulunan hassas bir konuda siyasi saiklerle taraflı açıklamalar yapması, bölgesel huzur ve istikrara hizmet etmemektedir.

Bu bakımdan; AB’nin hukuki geçerlilik taşımayan iddiaları benimsemek yerine, tüm üyelerini uluslararası hukuka riayet etmeye davet etmesi gerekmektedir.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de meşru hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunmaya devam edecektir.”