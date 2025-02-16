Dışişleri Bakanlığı'ndan AfB Komisyon Başkanlığı’na seçilen Cibuti Dışişleri Bakanı Mahamoud Ali Youssouf’u tebrik

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan AfB Komisyon Başkanlığı’na seçilen Cibuti Dışişleri Bakanı Mahamoud Ali Youssouf’u tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği (AfB) Komisyon Başkanlığı'na seçilen Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahamoud Ali Youssouf'u kutlayarak "AfB’nin stratejik ortağı olan Türkiye, önümüzdeki dönemde de AfB’yle yakın iş birliği içinde çalışmaya ve Afrika’nın 2063 Gündemi’ni hayata geçirmesine katkı sağlamaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden Afrika Birliği Komisyon Başkanlığı seçimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Afrika Birliği (AfB) 38. Asamblesi kapsamında bugün gerçekleştirilen seçimler neticesinde AfB Komisyon Başkanlığı’na seçilen Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahamoud Ali Youssouf’u ve AfB Komisyonu’nun yeni üyelerini tebrik ediyoruz.

AfB’nin stratejik ortağı olan Türkiye, önümüzdeki dönemde de AfB’yle yakın iş birliği içinde çalışmaya ve Afrika’nın 2063 Gündemi’ni hayata geçirmesine katkı sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle, görev süresinin sonuna gelen Komisyon Başkanı Moussa Faki Mahamat’a Türkiye-AfB ortaklığının güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Son Haberler
İstanbul depreme ne kadar hazır? İşte riskin yüksek olduğu bölgelerde son durum
İstanbul depreme ne kadar hazır? İşte riskin yüksek olduğu bölgelerde son durum
Mesut Özil'den Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı için flaş tahmin!
Mesut Özil'den Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı için flaş tahmin!
O Ses Türkiye’de kılıçlar çekildi! Melike Şahin sözünü sakınmadı
O Ses Türkiye’de kılıçlar çekildi! Melike Şahin sözünü sakınmadı
Onlar kaçtı polis kovaladı! Polisten kaçarken kaza yaptılar
Onlar kaçtı polis kovaladı! Polisten kaçarken kaza yaptılar
AKP’li eski Bakan’ın bu sözleri olay olacak! Erdoğan duyarsa…
AKP’li eski Bakan’ın bu sözleri olay olacak! Erdoğan duyarsa…