Dışişleri Bakanlığından canlı yayındaki FETÖ saldırısına kınama

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Dışişleri Bakanlığından canlı yayındaki FETÖ saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Gazeteci Yunus Paksoy’un Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) FETÖ hakkında canlı yayın yaptığı sırada FETÖ mensubu şahıs tarafından saldırıya uğramasını kınadı.

Gazeteci Yunus Paksoy CNN Türk ekranlarında FETÖ hakkında Pensilvanya’dan yayın yaparken FETÖ mensubu şahıs/şahısların fiziki saldırısına uğramıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından Paksoy’a yapılan saldırı kınandı, ABD makamlarına gerekli girişimlerin yapıldığı kaydedildi. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “CNN Türk TV kanalının ABD Temsilcisi Sayın Yunus Paksoy’un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır”

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