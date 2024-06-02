Dışişleri Bakanlığından canlı yayındaki FETÖ saldırısına kınama

Gazeteci Yunus Paksoy CNN Türk ekranlarında FETÖ hakkında Pensilvanya’dan yayın yaparken FETÖ mensubu şahıs/şahısların fiziki saldırısına uğramıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından Paksoy’a yapılan saldırı kınandı, ABD makamlarına gerekli girişimlerin yapıldığı kaydedildi. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “CNN Türk TV kanalının ABD Temsilcisi Sayın Yunus Paksoy’un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır”