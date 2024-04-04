Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan, ABD ve AB'ye sert tepki: "Barışa zarar vermekten kaçının"

Açıklamada, toplantının Azerbaycan'ı dışlaması nedeniyle bölgedeki tarafsızlık ilkesini zedeleyeceği ve barışa hizmet etmek yerine Güney Kafkasya'yı bir jeopolitik çekişme alanına dönüştüreceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin ardından bölgede kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat doğmuştur.

Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşmasına çok yakın olduğumuz bir dönemde, üçüncü taraflar sürece adil ve tarafsız yaklaşmalıdır.

Ermenistan, AB ve ABD arasında 5 Nisan'da yapılacak üçlü toplantı, Azerbaycan'ı dışlaması nedeniyle bölgedeki tarafsızlık ilkesini zedeleyecektir.

Bu inisiyatif, barışa hizmet etmekten ziyade Güney Kafkasya'nın bir jeopolitik çekişme alanına dönüşmesine zemin hazırlayacaktır.

Üçüncü ülkelere, bölgenin parametrelerini dikkate almaları ve taraflara eşit mesafede yaklaşmaları çağrısında bulunuyoruz.

Güney Kafkasya'nın kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselerek hak ettiği bölgesel refaha kavuşacağına inanıyoruz.

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barış için tarihi fırsatın değerlendirilmesini teşvik etmeyi sürdürecektir."