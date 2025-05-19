Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır" denildi.

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam eden İsrail, kara harekatı başlatarak saldırılarını genişletti. Başta ABD olmak üzere batılı emperyalistlerin desteğini alan İsrail, her türlü insan hakları ihlalini gerçekleştirmekten ve savaş suçu işlemekten geri durmuyor.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır. Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Gazze'nin farklı bölgelerinde yürütülen operasyonların derhal sona erdirilmesi, Gazze’ye insani yardımların girişine izin verilmesi ve acil ateşkes sağlanmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Bölgesel barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atmasının büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası camia hukuki ve insani yükümlülükleri doğrultusunda harekete geçmeye davet edildi.

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta onayladığı yeni saldırı planı kapsamında Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları adlı plan kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara harekatı başladı" ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere siviller hedef alınıyor.