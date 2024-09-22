Dışişleri Bakanlığından İran'a taziye mesajı

Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığından İran'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Güney Horasan eyaletinin Tabas şehrinde meydana gelen maden kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

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"TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran’ın Güney Horasan eyaletinin Tabas şehrinde meydana gelen maden kazasında çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bir kısmının da göçükte mahsur kaldığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Maden kazasında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Madende mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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