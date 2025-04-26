Dışişleri Bakanlığı'ndan İran’daki patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda bugün meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz"