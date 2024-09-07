Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye dair iftira ve yalan dolu bir paylaşım yaptığı vurgulanarak, şunlar belirtildi:

"Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır."

Bakanlığın paylaşımında, Türkiye'nin gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edeceği de vurgulandı.