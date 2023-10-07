Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin gerilimi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah yeniden alevlenen İsrail-Filistin gerilimine ilişkin açıklama yayınladı.

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin gerilimi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, devam eden İsrail-Filistin gerilimine ilişkin "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Gelişmelerin daha fazla tırmanmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız" ifadesi yer aldı.

İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığını belirten Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz."

"BÖLGEDEKİ TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN UYARI"

Bakanlık, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşları için güvenli ve kapalı alanlarda kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur" ifadeleri kullanıldı.

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