Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

İsrail'in sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenlemesi dünya gündemini sarstı. İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı.

Öte yandan İsrail, misillemelere karşı Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur" ifadelerini kullandı.

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