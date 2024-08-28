Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakana Mescid-i Aksa yanıtı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir geçtiğimiz günlerde Mescidi Aksa’ya sinagog yapılmasına açıklama gelmişti. Açıklama sonrasında ABD’da dahil olmak üzere birçok ülkeden bu yaklaşımın bölgedeki tansiyonu yükseltmeye yönelik açıklamalar olduğu kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan da Ben Gvir’in açıklamalarına tepki geldi. Bakanlığın açıklamasında bu ifadelerin İslam dünyasında infial yarattığı ve gerginliklere sebebiyet verdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların ve Kudüs'ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.

Bu açıklamalar, İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk etmiştir.

Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir.

İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel İstikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır.

İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir.”