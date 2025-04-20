Dışişleri Bakanlığı'ndan 'kayıp kaset' iddialarına yanıt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) merkezli bir yayın organında çıkan “MİT’in peşinde olduğu 5 kayıp video: Devletin en üst kademelerine uzanan kirli ilişkiler ağı…” yazıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Serdar Akinan sordu, Ayşemdem Akın cevapladı! Kayıp kasetler, tanık koruması ve Türkiye'yi sarsacak iddialar

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır.

"İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASI"

*Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır.

*Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır.

*Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir.