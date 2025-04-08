Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo'daki sel felaketine taziye mesajı

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo'daki sel felaketine taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kinşasa'daki felakette 33 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Bakanlık, KDC'de meydana gelen sel felaketi hakkında taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, KDC'nin başkenti Kinşasa'da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

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KDC'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 33 kişi ölmüştü.

Sel, Kinşasa'nın birçok bölgesinde büyük hasara yol açmış, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda ev yıkılmıştı.

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