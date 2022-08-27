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Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron’a tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye menşeli ağların (Afrika'da) Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğü iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’ten yazılı cevap geldi. Bilgiç, Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde araması gerektiğini belirtti.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:26
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:49
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron’a tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron’a tepki
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye'yi hedef alan beyanları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

“MACRON'UN SÖMÜRGECİ GEÇMİŞİNDEN SIYRILMAYA ÇALIŞMASI KABUL EDİLEMEZ”

Bilgiç, Macron’un açıklamalarına ilişkin, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cezayir’e yapmakta olduğu ziyaret sırasında diğer bazı ülkelerle birlikte ülkemizi hedef alan beyanlarda bulunması son derece talihsizdir.

Başta Cezayir olmak üzere Afrika’daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dâhil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez" dedi.

“ÇARPIK BİR ZİHNİYETİ YANSITMAKTA”

Bilgiç, Türkiye'nin hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirdiğini belirterek, "Düşmanlıkları değil, dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği’nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye, hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirmekte, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkiler, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlemektedir.”

“BU TEPKİLERİN KAYNAĞINI KENDİ SÖMÜRGECİ GEÇMİŞİNDE ARAMALI”

“Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir. Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek sadece sosyolojik bir olguyu ve tarihi yadsımak değil, aynı zamanda bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık bir zihniyeti de yansıtmaktadır. Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dâhil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa’nın bu nedenle hedefe konulduğunu savunan Macron, “siyasal İslamcı” aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını söyledi.

Macron, ayrıca, “Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor." diye konuştu.

Fransız Cumhurbaşkanı, Afrikalı gençlerin kendisine sorunları basitçe açıklaması gerektiğini ve Fransa karşıtı fikre kapılmalarının doğru olmadığını belirtti. Macron, "Belki de atalarınızın ve ebeveynlerinizin mücadelesi buydu ama şimdi Afrika'da size (Fransa hakkında) mesnetsiz şeyler öğretiliyor. Yanlış." ifadelerini kullandı.

Sorunların karşılıklı konuşarak aşılacağını savunan Macron, kendisinin Afrika'yı sömüren ailelerden ve nesillerden birine ait olmadığını ancak bu meseleyi çözmeye çalıştığını anlattı.

DHA

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