Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Madleen adlı yardım gemisine yaptığı müdahaleye yaptığı yazılı açıklama ile sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."

MADLEEN GEMİSİNDE NELER YAŞANDI?

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisindeki 11 aktivist ve 1 gazeteci, İsrail ordusu tarafından alıkonuldu.

İsrail’in sıkı ablukası altında bulunan Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla hareket eden Madleen yelkenlisi, uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından durduruldu. Gemide bulunan 11 aktivist ve 1 gazeteciyle iletişim tamamen koptu. Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun bir parçası olan geminin yolculuğunda öne çıkan isimlerden insan hakları savunucusu Yasemin Acar, saldırı anlarını sosyal medyada paylaştı.

YASEMİN ACAR’IN ÇAĞRISI DÜNYAYA ULAŞTI

İsrail askerlerinin gemiyi durdurduğu sırada bir video paylaşan Yasemin Acar, “Silahımız yok. Tehdit oluşturmuyoruz. Yalnızca insani yardım taşıyoruz.” diyerek dünya kamuoyuna seslendi. Acar, İsrail askerlerinin gemiye kimyasal içerikli beyaz bir sıvı döktüğünü ve bu nedenle gözlerinin yandığını ifade etti. Bu eylemin sivillere karşı bir savaş suçu oluşturduğunu vurguladı.

İSRAİL’DEN AÇIK TEHDİT: “GEMİ GAZZE’YE ULAŞAMAYACAK”

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin Gazze’ye ulaşmasını engellemek için tüm askeri önlemlerin alınacağını belirtmişti. Katz, Greta Thunberg’i de hedef alarak, “Gazze’ye ulaşamayacaksınız” ifadesini kullandı. Bu açıklama, uluslararası toplumdan tepki topladı.

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VARDI?

Madleen gemisinde 11 aktivist ve 1 gazeteci yer alıyordu:

• Greta Thunberg – İsveçli iklim aktivisti

• Rima Hassan – Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi

• Yasemin Acar – Almanya

• Baptiste Andre – Fransa

• Thiago Avila – Brezilya

• Omar Faiad – Fransa; Al Jazeera Mubasher muhabiri

• Pascal Maurieras – Fransa

• Yanis Mhamdi – Fransa

• Şuayb Ordu – Türkiye

• Sergio Toribio – İspanya

• Marco van Rennes – Hollanda

• Reva Viard – Fransa

GEMİ HANGİ YARDIMLARI TAŞIYORDU?

Madleen gemisinin taşıdığı yükler arasında şu malzemeler bulunuyordu:

• Tıbbi malzemeler

• Un

• Pirinç

• Bebek maması

• Bebek bezi

• Kadın hijyen ürünleri

• Su arıtma kitleri

• Koltuk değnekleri

• Çocuklar için protezler

GAZZE İÇİN YOLA ÇIKTILAR, SİLAHSIZDI

1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden yola çıkan gemideki tüm gönüllülerin silahsız olduğu ve şiddetsiz direniş eğitimi aldığı belirtildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, bu müdahalenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek acil bir açıklama yaptı: “Madleen ile irtibat kesildi. Aktivistler kaçırıldı.”