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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 19:53
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a taziye mesajı
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Mısır'da başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Mısır’ın Dekahliye kentinde, 12 Kasım’da yaşanan otobüs kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır Arap Cumhuriyeti’ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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