﻿Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması

Bilgiç, 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde Cezayir’de düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi ve Arap Ligi ülkeleriyle ilişkiler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Zirvenin Filistin meselesi gibi konularda başarılı sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini kaydeden Bilgiç, “Cezayir’de 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi’nin, Filistin meselesi başta olmak üzere, ortak davalarımız bakımından başarılı sonuçlar doğurmasını, Arap Ligi ve üye ülkelerin tümüyle yeni bir karşılıklı dostluk ve dayanışma dönemine girilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Türkiye’nin hem Arap Ligi hem de üyeleriyle ilişkileri ilerletme arzusunda olduğunu belirterek, “Hem Arap Ligi hem de Arap Ligi üyesi tüm kardeş ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde ilerletme, var olan sorunları çözme ve iş birliğimizi daha da derinleştirme arzusundayız.” değerlendirmesini yaptı.