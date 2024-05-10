Dışişleri'nden Brezilya'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı

Bakanlık, Rio Grande do Sul eyaletinde gerçekleşen sel felaketleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Brezilya’da yaşanan şiddetli yağışlar ve bunun sonucunda meydana gelen sel felaketleri sebebiyle meydana gelen can kayıplarından ve hasardan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Brezilya hükümeti ve vatandaşlarına, ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

Brezilya’nın güneyinde bulunan Rio Grande do Sul eyaletinde son haftalarda yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketlerinde birçok kişi öldü.

Yerel sivil savunma birimlerinin yaptığı açıklamaya göre, ölü sayısı 107’ye, kayıp sayısı 136’ya yükselmiş, 374 yaralı hastanelerde tedaviye alınmış ve arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz sürdürülmektedir.