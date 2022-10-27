27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri’nden Irak’taki yeni hükümete ilişkin açıklama

Dışişleri’nden Irak’taki yeni hükümete ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından, Irak’ta Muhammed Şia Sudani başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasına ilişkin, “Irak’ta yeni Hükümetin, Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yapıldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 23:12
Takip Et

Dışişleri’nden Irak’taki yeni hükümete ilişkin açıklama

Dışişleri’nden Irak’taki yeni hükümete ilişkin açıklama
+
Aa
-

AA - Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklama, “Irak’ta yeni Hükümetin 27 Ekim 2022 tarihinde Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Muhammed Şia Sudani’ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak’ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, yeni hükümetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda işbirliğini sürdürmeye hazırdır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
2
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
3
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
4
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
5
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
6
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
7
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam
﻿Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam
﻿Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam
﻿New York borsası karışık seyirle kapandı
﻿New York borsası karışık seyirle kapandı
﻿New York borsası karışık seyirle kapandı
﻿Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi
﻿Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi
﻿Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.