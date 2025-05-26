Dışişleri'nden İsrail'in saldırılarına sert tepki!

Düzenleme: Kaynak: TRT HABER
Dışişleri'nden İsrail'in saldırılarına sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif eylemleriyle ilgili mesaj yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif eylemleriyle ilgili açıklama yaptı.

"EYLEMLERİ KINIYORUZ"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün (26 Mayıs) İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz.

Bu tür eylemler, İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür.

Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir."

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