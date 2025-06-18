Dışişleri'nden İsrailli bakanın paylaşımına çok sert tepki!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dışişleri'nden İsrailli bakanın paylaşımına çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sosyal medya paylaşıma ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir.

İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir.

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Netanyahu’nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir.

İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir.

İsrail’in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz.

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