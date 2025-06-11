Dışişleri'nden 'Madleen' açıklaması: Yarın serbest kalacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri'nden 'Madleen' açıklaması: Yarın serbest kalacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu yarın serbest kalacak." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası sularında Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail güçlerinin baskın yaparak alıkoyduğu "Madleen" yelkenlisinde bulunan 12 aktivist İsrail tarafından gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gemide bulunan Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılması bekleniyor.

Bakanlık kaynakları, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin gemideki vatandaşlar ve avukatları ile temas halinde olduğunu, aynı gemide bulunan Yasemin Açar’ın durumunun da yakından takip edildiğini bildirdi.

Gemideki vatandaşların ailelerine de düzenli olarak bilgi akışı sağlandığı kaydedildi.

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