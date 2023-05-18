Dışişlerinden Mescid-i Aksa baskınına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin koruduğu fanatik Yahudi gruplar tarafından düzenlenen Mescid-i Aksa baskınını kınadı.

Dışişlerinden Mescid-i Aksa baskınına kınama

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

"İSRAİL POLİSİ KORUMASI ALTINDA DÜZENLENEN BASKINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fanatik Yahudi grupların Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu bir kez daha ihlal ederek, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın İsrail hükümetine bu tür provokatif eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrısını yinelediği ve bunu teminen kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemlerin ciddiyetle ve gecikmeksizin alınmasını beklediği belirtildi.

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