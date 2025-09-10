Dışişleri'nden Nepal'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı’nca, Nepal’de yaşanan son gelişmeler nedeniyle vatandaşlara güvenlik nedeniyle seyahat uyarısı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır” denildi.

Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılmasının mümkün olduğunu da belirtti.

Yeni Delhi Büyükelçiliği: +91 920 532 12 35

Nepal Fahri Konsolosluğu: +977 980 812 56 96

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel, sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, protestoculara itidalli olmaları ve diyalog sürecine katılmaları çağrısında bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, Paudel, tüm vatandaşlardan mevcut krizin barışçıl çözümüne katkıda bulunmalarını talep etti.

Paudel, "Herkese çağrım, itidalli davranmaları, ülkeye daha fazla zarar gelmesini engellemeleri ve diyalog sürecine katılmalarıdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Paudel, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifasını onayladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada da anayasanın 77. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yeni Bakanlar Kurulu kurulana kadar mevcut kabinenin görevine devam edeceği belirtildi.

Nepal Genelkurmay Başkanı Ashok Raj Sigdel de devam eden protestolara ilişkin görüntülü mesaj yayımladı.

Sigdel, barışı ve güvenliği sağlamanın tüm vatandaşların görevi olduğunu vurgulayarak göstericilere diyalog çağrısı yaptı.

Gösterilerde çok fazla can ve mal kaybı olduğunu hatırlatan Sigdel, protestoların durdurulmasını istedi.

Ordudan yapılan diğer bir açıklamada ise birliklerin, gece saatlerinde harekete geçirileceği duyuruldu.

NEPAL'DE BAŞBAKANIN İSTİFASIYLA SONUÇLANAN ÖLÜMCÜL PROTESTOLAR

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 400'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.



Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürler ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait bazı araçları ateşe vermiş, ülke genelinde tüm havaalanlarının yarın öğle saatlerine kadar kapalı kalacağı duyurulmuştu.

Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucu bölgede güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.