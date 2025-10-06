Dışişleri'nden "rehine" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’nda operasyon sonucu İsrail tarafından alıkonulan 14 Türk vatandaşının yarın Ürdün üzerinden Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Kürüsel Sumud Filosu'nda alıkonulan 36 Türk vatandaşı, 4 Ekim'de gerçekleştirilen özel bir uçak seferiyle İstanbul'a getirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, kalan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sumud'da alıkonulan ve hâlâ İsrail'de gözaltında tutulan 14 Türk vatandaşının durumuyla ilgili olarak X hesabından açıklamada bulundu.

AYRINTILAR BUGÜN NETLEŞECEK

4 Ekim'de 36 Türk vatandaşının özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Keçeli, "Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

1kapak-003.jpg

Küresel Sumud Filosunda alıkonulan 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist geçen cumartesi günü Türk Hava Yolları'nın (THY) özel bir seferiyle Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye'ye dönen aktivistler arasında Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer alıyordu.

"Sumud aktivisti gözaltına alındı" iddiasına valilikten açıklama"Sumud aktivisti gözaltına alındı" iddiasına valilikten açıklama

İsrail’in alıkoyduğu Türkler yurda döndü: Sumud Filosu ile Gazze'ye gidiyorlardıİsrail’in alıkoyduğu Türkler yurda döndü: Sumud Filosu ile Gazze'ye gidiyorlardı

