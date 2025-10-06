Dışişleri'nden "rehine" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

Kürüsel Sumud Filosu'nda alıkonulan 36 Türk vatandaşı, 4 Ekim'de gerçekleştirilen özel bir uçak seferiyle İstanbul'a getirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, kalan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sumud'da alıkonulan ve hâlâ İsrail'de gözaltında tutulan 14 Türk vatandaşının durumuyla ilgili olarak X hesabından açıklamada bulundu.

AYRINTILAR BUGÜN NETLEŞECEK

4 Ekim'de 36 Türk vatandaşının özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Keçeli, "Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosunda alıkonulan 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist geçen cumartesi günü Türk Hava Yolları'nın (THY) özel bir seferiyle Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye'ye dönen aktivistler arasında Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer alıyordu.

