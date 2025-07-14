Dışişleri'nden Suriye'deki şiddet olaylarına ilişkin açıklama

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye Hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz.

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Bu süreçte Suriye'nin egemenliğine ve birliğine öncelik verilmelidir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi paydaşlarıyla birlikte, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesine ve uzlaşı çabalarına desteğini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.