Dışişleri'nden uzaklaştırılmış 19 şahsa operasyon!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dışişleri'nden uzaklaştırılmış 19 şahsa operasyon!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili güvenlik kurumlarının ortak çalışması sonucunda, büyük çoğunluğu daha önce Dışişleri’nden uzaklaştırılmış olan 19 şahıs ve yakınlarına operasyon gerçekleştirildi.

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