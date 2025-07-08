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Dışişleri'nden uzaklaştırılmış 19 şahsa operasyon!
Dışişleri'nden uzaklaştırılmış 19 şahsa operasyon!
08 Temmuz 2025 / 09:33
Düzenleme:
08 Temmuz 2025 / 10:52
Kaynak: DHA
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili güvenlik kurumlarının ortak çalışması sonucunda, büyük çoğunluğu daha önce Dışişleri’nden uzaklaştırılmış olan 19 şahıs ve yakınlarına operasyon gerçekleştirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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