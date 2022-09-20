DİSK adalet için İstanbul Vergi Dairesi önünde. Dilim dilim soyuluyoruz

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelir Vergisi dilimleri” yüzünden ücretlerde yaşanan kayıplarına son verilmesi talebiyle İstanbul Vergi Dairesi önünde bir araya geldi. DİSK üyeleri “Dilim Dilim Soyuluyoruz Vergide Adalet İstiyoruz” pankartları taşıdı.

İstanbul Vergi Dairesi önünde bir konuşma gerçekleştiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, vergide adaletsizlik olduğunu vurguladı.

Çerkezoğlu, “Lafı eğip bükmeyelim, kitabın ortasından konuşalım. Bu yaşanan vergide açık bir adaletsizliktir, açık bir soygundur” dedi.