DİSK asgari ücret için tarih verdi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret talebini Pazartesi saat 11.30'da açıklayacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı verecek. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplantı gerçekleşecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret talebini Pazartesi saat 11.30'da açıklayacaklarını belirtti.