DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Ücretleri düşük tutarak enflasyon düşürülemez

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, AKP hükümetinin enflasyon tahminlerinin ve buna odaklı zam politikasının emek sınıfını aç bıraktığına dikkat çekerek AKP'nin ekonomi yönetimini eleştirdi. Çerkezoğlu, "Türkiye çok yüksek enflasyonlu bir sürece girdi ve bu yüksek enflasyonlu süreç Türkiye'de milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin, kamu çalışanlarının çok ciddi yoksullaşmasına sebep oluyor” dedi.

Çerkezoğlu şunları aktardı:

“Bunun aslında esas olarak iki tane nedeni var. Birincisi, Türkiye'de bütün emek gelirleri TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyona göre belirleniyor. İkincisi de, gerçeğin çok altında baskılanmış enflasyon rakamları nedeniyle bütün ücretler de resmi enflasyon rakamı üzerinden belirlendiği için gerçek enflasyon karşısında her gün daha fazla yoksullaşan, her gün alım gücü gerileyen emekçiler olarak hayatımız sürdürmeye çalışıyoruz.

Hükümetin enflasyon tahminleri de aynı zamanda ücretleri belirleyen önemli bir gösterge haline geldi. Hem OVP'de hem 12. Kalkınma Planı'nda hükümet sürekli birtakım enflasyon tahminlerinde bulunuyor ama daha sonra bunu revize etmek zorunda kalıyor ama hiçbir zaman tutmayan ve her zaman gerçek enflasyonun bu rakamın çok çok üstünde olduğu, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyonun da yine tahmin edilenin üzerinde olduğu bir süreci yaşıyoruz.

Bu, ücretlerin daha da fazla düşmesine, alım gücünün daha da fazla gerilemesine sebep oluyor. Üstelik özellikle geçtiğimiz hafta açıklanan OVP'de hükümet, önümüzdeki yıl için belirlenecek asgari ücret konusunda hedeflenen enflasyon üzerinden belirleneceğini ifade ediyor. “ ifadelerini kullandı.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, “2025 yılı için de hükümetin hedeflediği enflasyon beklentisi yüzde 17-18 civarında. Diyorlar ki, '2025 asgari ücretini yüzde 17-18 beklenen enflasyon üzerinden yapacağız.' Hani onun üzerine 2-3 puan da kendileri eklerler ama bu bütün emekçilerin -asgari ücretle çalışanlar başta olmak üzere bütün işçilerin- çok ciddi bir biçimde yoksullaşması demek. Bu politikadan vazgeçilmesi şart. Enflasyon doğru ölçülmeli, 'enflasyon düştü' demekle düşmüyor çünkü. İkincisi de, bütün emek gelirlerinin sadece resmi enflasyon rakamı üzerinden belirlenmesi, beklenen enflasyon üzerinden belirlenmesi bu yoksullaşmayı çok ciddi bir biçimde artırıyor” şeklinde konuştu.

Çerkezoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Enflasyonun nedeni ücretler olarak gösteriliyor. Bu kocaman bir yalan. Türkiye'de enflasyonun nedeni ücretler asla değil. Bütün ekonomik veriler, bütün bilim insanlarının ifadelerinde çok açık bir biçimde görüyoruz ki enflasyonun nedeni ücretler değil. Ücretler çok küçük bir etken. Türkiye'de bu yüksek enflasyonun nedeni her şeyden önce dolarizasyondur, bazı arz problemleridir ve esas olarak şirketlerin, bankaların aşırı karlarıdır.

Eğer enflasyonla gerçek anlamda bir mücadele verilmesi düşünülüyorsa enflasyonun nedeninin doğru teşhis edilmesi lazım. 'Enflasyonun nedeni ücretler' dediler, yıl ortasında asgari ücreti artırmadılar ama ne oldu? Milyonlar açlıkla yüz yüze kalırken enflasyon düşmedi. Dolayısıyla enflasyonla gerçek bir mücadele, üretime dayalı, kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak bir ekonomik politika ve enflasyonu yaratan gerçek sebeplerle etkin bir mücadele şart. Ücretleri baskılayarak enflasyon düşmez, ücretleri enflasyonun sebebi olarak göstermekle de enflasyon düşmez. Ücretleri bu şekilde düşürerek en fazla alım gücünü düşürüp milyonları açlıkla yüz yüze bırakırsınız.”