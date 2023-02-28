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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu nereli kaç yaşında?

DİSK’in ilk kadın Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki bilgiler Google arama motorlarında araştırılıyor. Peki, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu nereli kaç yaşında?

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:17
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu nereli kaç yaşında?

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu nereli kaç yaşında?
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Kani Beko'nun istifası sonrasında 15. Genel Kurul'da DİSK'in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu seçildi. Arzu Çerkezoğlu DİSK’in ilk kadın Genel Başkanı oldu. Arzu Çerkezoğlu aynı zamanda DİSK'in ilk kadın genel sekreteriydi. Peki, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu nereli kaç yaşında?

ARZU ÇERKEZOĞLU KİMDİR?

Arzu Çerkezoğlu 11 Ağustos 1969 tarihinde Artvin'de doğdu.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden patoloji uzmanı olarak mezun oldu.

Doktor olduktan sonra sağlık sendikalarında yer aldı.

Tüm Sağlık Sen ve SES’te şube başkanlığı görevini yürüttü.

Kamu görevi sona erince 2001’de Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası'na (Dev Sağlık-İş) üye oldu. Burada genel başkanlık yaptı.

2013 Nisan ayında DİSK genel sekreterliğine seçildi.

Gezi Parkı protestoları döneminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tutumları nedeniyle "aşırı sendikacı" olarak nitelendirildi.

Haziran 2016'da Diyarbakır'da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı.

Çerkezoğlu, Kani Beko'nun istifası sonrasında 15. Genel Kurul'da DİSK'in Genel Başkanı seçildi

ARZU ÇERKEZOĞLU EVLİ Mİ?

TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu ile evlidir.

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