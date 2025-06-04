DİSK ile belediye anlaştı! Cemil Tugay'dan kritik açıklamalar...

DİSK ile İzmir Büyükşehir Belediyesi anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay imza atımı öncesi açıklama yaptı.

Tugay açıklamasında şunları ifade ediyor:

"Bizim başladığımız bir nokta vardı. Sendikalarımızın talep ettiği bir nokta vardı. Sonuçla ilgili memnun olan olacaktır, olmayanlar olacaktır. Bunu en doğru değerlendirmesini belediye yöneticileri ile sendika yöneticileri olacaktır. Üslup hatalarının olduğunu her iki taraf için de söyleyebilirim. Ama bizler İzmir halkına hizmet etme sorumluluğu olan kişiler olarak bir aileyiz. Bir aile ifadesi sıkça kullanıldığı için içi boşaltılmış gibi dursa da böyle hissediyoruz. Zorlu bir süreç içerisinde olduğundan bu hataların da olağan görülmesini bekliyorum.

Kamu kurumlarının personel istihdamı, sendikal ilişkiler ile ilgili gözden geçirmesi gereken şeyler var. Bu sözlerim yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlarımız işçi tarafında ama onlar da belediyenin daha iyi çalışması için mücadele eden insanlar ve niyetlerinin iyi olduğunu 14 aylık çalışma sürecimizden biliyorum.

İZENERJİ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Burada ikinci şirketimiz İzEnerji burada yok. Görüşmeler devam ediyor. Ama sürecin iyiye gideceğini umuyorum. Onlar da dahil bu süreç için içimizde tuttuğumuz bir öfkemiz yok. Anlaşmamızı imzaladıktan sonra önümüze bakacağız. Bu yüzden bir aileyiz. Bunu özelikle İzmirlilerin bilmesini isterim. İzmir halkı çok önemli bir sınav verdi.

"GREVE KARŞI OLACAK BİRİ CHP'DE OLAMAZ"

Ben hayatımın en etkileyici günlerini geçirdim. İnsanların belediyeye sahip çıkması anlamındaki yoğun tutumunu yüreğimizin en derinliklerinde hissettik. Kendime çok pay çıkardım. Bundan sonra belediyenin daha iyi işlemesi için 4,5 milyon insan var. İyi ki de varlar. Ben hayatımın hiçbir döneminde çalışanların kendi hakları ile ilgili mücadeleye, grev haklarına karşı olmadım. Böyle bir düşüncesi olan CHP'de olamaz zaten. "

DİSK İzmir 3 Nolu ve 1 Nolu Şube Başkanları da toplantıda söz alarak toplu iş sözleşmesinin tüm İzmir halkına hayırlı olması dileklerini paylaştılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer de "Emeğin hakkını dün olduğu gibi bugün de savunan ve iktidarın tüm baskılarına rağmen belediyemize teşekkür ediyorum. İktidarın özellikle belediyelerimize uyguladığı baskıcı tutum ve düşman hukuku politikaları yönetemeyecek pozisyona getirme çabası. Başarılı olamadıklarını bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.