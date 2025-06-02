DİSK taleplerini açıkladı! O teklife dünden razıyız...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 23 bin işçi 5 gündür grevde... İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman, İzdeniz ve Egeşehir şirketlerinde çalışan, DİSK Genel İş Sendikası üyesi yaklaşık 23 bin işçi eylemlerini sürdürdü.

Konak Pier önünde toplanan binlerce işçi, "Hak, hukuk, adalet", "İş, ekmek yoksa huzur da yok" sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

"BELEDİYE YÖNETİMİ HAKLI TALEPLERİMİZE KULAKLARINI TIKADI"

Sendikanın İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, meydanda yaptığı konuşmada, "Aylarca belediyenin mali bütçesini anlattık diyorlar. Biz de aylarca sizin kiranızı anlattık, su faturanızı anlattık, kredilerinizi anlattık. Bizi anlamayanlar bizden anlayış bekliyorlar. Biz kendimizi ne kadar çok iyi ifade ettiğimizi biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin en büyük hakkı olan taleplerini dile getirdik ancak kulaklarını tıkadılar. Beş gündür de kulaklarını tıkamaya devam ediyorlar" dedi.

"NEDEN BİZİ ZORLA GREVE ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞTINIZ"

Gül, "Toplantımızda Ankara’dan gelen toplu sözleşme daire müdürümüz bir söz söyledi onlara: Neden ısrarla bizi greve çıkarmak için uğraştınız, ısrarla grevi devam ettiriyorsunuz, anlamış değiliz. Evet bir amaç var, bu amacın az çok ne olduğunu görüyoruz. Bizi halkla karşı karşıya getiriyorlar. Bizi tabiri caizse halka açık açık linç ettirmeye çalışıyorlar. Çağrı yapıyorlar, gelin birlikte çöp toplayalım diye. Çağrı yapacağına gel masada bu işi çöz, iş bitsin. İzmir’i bu işçi tertemiz eder” diye konuştu.

"DEDİĞİNİZ KADAR ÜCRET ALIYORSAK İMZA ATMAYA HAZIRIZ"

İşçiler daha sonra Kültürpark'taki belediye hizmet binasının önünde bir araya geldi. DİSK Genel İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, "Biz beş buçuk aydır toplu sözleşmeyi masada müzakere yaparak bitirmeye çalışırken hala davet yok. Haftalardır diyoruz; getirin işçiye verdiğiniz gerçek rakamları, koyalım masaya, gerçekten dediğiniz kadar ücret alıyorsak imza atmaya razıyız. Ama bize yatırdığınız SGK parasını sayarsanız, verdiğiniz gömleğin parasını, herkesi 30 gün olarak sayarsınız, herkesi iki çocuklu sayarsanız olmaz" diye konuştu. Topal, "Kurban Bayramı’na iki gün kalmış halk sağlığından bahsediliyor. Sevgili belediye başkanımızın da doktor olması sebebiyle, sağlığa bayağı önem veriyor. Sağ olsun. Ama şu anda 30 derecenin altında, yağmurda, 23 bin işçiyi sokakta gezdirirken halk sağlığı yoktu” dedi.

"BELEDİYENİN 65 BİN NET MAAŞ TEKLİFİNE DÜNDEN RAZIYIZ"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da Sözcü Televizyonu'nda açıklamalarda bulundu. Sarı, "Biz zam oranı teklifimizi yüzde 60'tan yüzde 44'e kadar indirdik, belediye yönetiminin teklifi hala yüzde 29'da" dedi.

Grevdeki belediye işçilerinin şu anda aldığı maaşın 36 bin lira olduğunu bildiren Sarı, belediye yönetiminin teklif ettiği yüzde 29,16 zam oranıyla net maaş artışının 46 bin liraya tekabül ettiğini söyledi. Yüzde 25'lik vergi nedeniyle işçinin eline geçecek bu ücretin düşeceğini belirtti.

Belediye yönetiminin en düşük 65 bin lira zam teklifi açıklamasını da değerlendiren Sarı, "Eğer net 65 bin lira maaş deniyorsa bunun günlük ücreti 2 bin 166 lira oluyor. Vallahi biz bunu imzalamaya dünden razıyız. Biz bunu istemiyoruz gerçekten. Biz brütte bin 730 lira ile bin 940 lira arasında yevmiye istiyoruz. Yani bunun toplamında istediğimiz maaş 59 bin lira ile 74 bin lira arasında" diye konuştu.

Belediye yönetiminin en düşük 65 bin lira teklifinin net maaş olmadığını öne süren Sarı, "Siz işçilere verdiğiniz yeleğin, eldivenin, çalışırken taktığı kaskın, iş elbiselerinin de parasını içine katıp ben sana çıplak bunu vereceğim diyorsanız, burada algı yönetimi vardır. Bu işçilerinin ikramiye haklarını, sosyal haklarını, her şeyini ortadan kaldırarak diyor ki 65 bin lira veriyorum" ifadelerini kullandı.

"EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET"

Eşit işe eşit ücret istediklerini vurgulayan Sarı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşımı otobüs sağlayan iki tane kuruluş var; birisi İzulaş, birisi ESHOT. İzulaş'taki arkadaşımız 81 bin lira maaş alırken, ESHOT'taki arkadaşımıza 46 bin lira, ikramiyeyle beraber 52 bin ya da 55 bin liralık rakam teklif ediliyor. Adalet bunun neresinde diye soruyoruz. Aynı işi yapan işçiler arasındaki bu uçurum iş barışını bozuyor. Meselenin özü bu. Tabii ki aynı anda eşit ücreti veremeyebilir" dedi.

"BİZİM TALEBİMİZ YÜKSEK DEĞİL, SİZİN MAAŞLARINIZ DÜŞÜK"

İşçilerin zam talebine tepki gösteren ve hepsinin işten kovulması yönünde sosyal medya paylaşımları yapanlar hakkında ise Sarı, "Bazen sosyal medyadan görüyoruz, ben mühendisim, ben doktorum, ben öğretmenim, bu maaşı alamıyorum diyenleri. Hayır, işçilerin istediği ücret çok değil. İnsanca yaşayabileceği bir ücret. Açlık sınırının 26 bin lira, yoksulluk sınırının 81 bin lira olduğu yerde bizim işçilerimiz 65 bin lira talep ediyorsa o zaman o arkadaşların aldığı maaş az. Gelin hep birlikte örgütlenelim, sizlerin maaşlarınızı da yükseltelim" diye konuştu.

"BİZ AKP'NİN KARANLIK İŞLERİNE KARŞI DURAN SENDİKAYIZ"

Sarı, "Asgari ücrete karşı eylem yapmıyorsunuz" iddialarına, "Biz asgari ücrete karşı en çok eylem yapan sendikayız. Emeklinin düşük maaşıyla ilgili en çok eylem yapan sendikayız" karşılığını verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın "Belediyeyi batırmanıza izin vermeyeceğim" şeklindeki açıklaması hakkında ise Sarı, "Belediyeyi biz yönetmiyoruz ki batıralım. Muhalif belediyelerin iktidar baskısı altında olduğunu biz biliyoruz. İktidarın silkeleme politikasıyla birlikte SGK vergi borçlarını, devletin zorla da olsa almaya çalıştığını biliyoruz. Ama bunun sebebi biz değiliz. Biz AKP'nin tüm karanlık işlerine, adaletsizliğine, barışa olan saygısızlığına, her şeyine karşı duran, sokakta mücadele eden bir örgütüz. Bu sokaklarda sosyal demokrasinin bayrağını dalgalandıran bizim işçilerimizdir" açıklamasını yaptı.

"SULH İLE SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"

Memiş Sarı sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediye bir adım atarsa sendikamız toplu sözleşmeyi kimseyi zorda bırakmayacak şekilde bitirme tarafında. Sorunu biz yaratmıyoruz, belediye yönetimi yaratıyor. Bir an önce toplu sözleşmenin uzlaşı ve sulh içinde sonuçlanmasını istiyoruz."