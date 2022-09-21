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DİSK-AR açıkladı. Maaşın 3'te 1'i vergiye gidiyor

DİSK-AR vergi dilimlerinin artırılmaması üzerine ücretlerdeki erimeye ilişkin rapor hazırladı. Ocak ayından eylül ayına kadar geçen süreçte erime katlanarak arttı. DİSK-AR'a göre temmuz zammı vergilere gitti.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:37
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DİSK-AR açıkladı. Maaşın 3'te 1'i vergiye gidiyor

DİSK-AR açıkladı. Maaşın 3'te 1'i vergiye gidiyor
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konderasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), vergi dilimleri nedeniyle eriyen ücretlere ilişkin raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda "İşçiler bir yandan yüksek enflasyon bir yandan gelir vergisi yükü altında eziliyor" ifadelerine yer veridli. Rapor DİSK üyesi işçilerin maaş bordrolarından yola çıkılarak hazırlandı.

DİSK-AR vergiler nedeniyle ücretlerde gerçekleşen erimeye dair şu verileri paylaştı: 

İşçiler ağustos ayından itibaren yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girmeye başladı.

Temmuz ayında alınan ücret zamları vergiye gitti.

Ocak ayında 637 TL vergi ödeyen bir çalışan eylül ayında 2342 TL vergi ödüyor

Ocak ayında yüzde 21 olan ücretlilerdeki vergi ve kesinti oranı ağustos ayından itibaren yüzde 31’e yükseldi.

Ocakta 2175 TL olan vergi ve sigorta prim kesintisi toplamı mayısta 2600 TL’ye, temmuzda 4040 TL’ye ve eylülden itibaren ise 4657 TL’ye yükseldi.

İşçilerin vergi yükünün artmasının iki temel nedeni var:

1) Vergi oranları çok yüksek,

2) Vergi tarife dilimleri düşük tutuluyor ve böylece çalışanlar kısa sürede bir üst dilime giriyor.

DİSK-AR talepleri şöyle sıraladı:

Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir.

Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılmalıdır

İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalıdır.

Damga vergisi kaldırılmalıdır.

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