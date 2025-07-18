Dışkı yedirilen çocuklar Bakanlık korumasına alındı

İddaya göre, Çınar ilçesinde Suriye uyruklu kadın, ilçede ismi açıklanmayan biriyle dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Kadın, çocuklarını bırakarak Hatay'a gitti. İddiaya göre evde kalan 3, 6, 7 ve 10 yaşındaki çocuklara baskı ve şiddet uygulanmaya başlandı. Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği ve bu anların video kaydına alınıp anneye gönderildiği öne sürüldü. Görüntülerde çocuklara eziyet eden kişilerin, çocukların üvey ağabeyleri olduğu belirlendi.

Diyarbakır Baro Başkanlığı, çocukların güvenliğinin sağlanabilmesi için 3 Temmuz 2025 tarihinde Alo 183 üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvuruda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Diyarbakır Valiliği ise, "Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da kan donduran iddia" başlığıyla yer alan paylaşımlar ve haberlere ilişkin süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır" denildi.