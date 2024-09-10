DİSK’ten orta vadeli program'a sert tepki: "Kıdeme uzanan eller kırılır"

Çerkezoğlu, programda yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin, işçilerin kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olduğunu vurguladı. "50 yıldır kıdem tazminatını yok etmeye çalışıyorlar ama her defasında işçi sınıfının kararlılığına çarpıp geri döndüler. Asla vazgeçmeyeceğiz. Kıdeme uzanan eller kırılır" dedi.

Çerkezoğlu, eylemde yaptığı konuşmada yaşanan ekonomik sorunlardan hükümetin politikalarını sorumlu tuttu. Artan işsizlik, hayat pahalılığı ve adaletsizliklerin tesadüf olmadığını belirten Çerkezoğlu, "Gelirde ve vergide adaleti sağlamak için bu düzenin değişmesi gerektiğini biliyoruz. Mücadelemizi omuz omuza büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİSK'in çağrısıyla bir araya gelen işçiler, ekonomik adaletsizliklere karşı seslerini yükseltirken, kıdem tazminatının korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini ilan etti.