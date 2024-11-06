Dişleri fırçalarken fark edilecek kanser belirtisi var mı? Uzmanlar ve bilim bu konuda ne diyor?

Diş sağlığı, genel sağlığın önemli bir parçasıdır. Ancak, dişlerinizi fırçalarken karşılaşabileceğiniz bazı belirtiler, daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Uzmanlar, ağız sağlığındaki değişikliklerin kanser gibi hastalıkların belirtileri olabileceğine dikkat çekti.

AĞIZ KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Ağız kanserinin en yaygın belirtilerinden biri, diş fırçalarken veya diş ipi kullanırken fark edilebilen diş eti kanaması. Diş etlerinde meydana gelen bu kanama, genellikle diş eti kanserinin ilk işaretlerinden biri. Ayrıca, ağız içinde veya dilde beyaz veya kırmızı lekeler, iyileşmeyen yaralar ve ağızda, baş veya boyunda alışılmadık şişlikler de ağız kanserinin diğer belirtileri arasında yer alır.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Periodontolog Dr. Emre Yıldız, "Diş eti kanaması, genellikle diş eti iltihabının bir göstergesidir. Ancak, bu durum devam ediyorsa ve başka belirtilerle birleşiyorsa, mutlaka bir uzmana danışılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Onkolog, Prof. Selin Akman, "Ağız sağlığındaki değişiklikler, vücudun genel sağlık durumu hakkında önemli ipuçları verebilir. Diş fırçalarken kanama gibi durumlar, dikkate alınmalı ve gerektiğinde ileri tetkikler yapılmalıdır" şeklinde uyarıda bulundu.

Dr. Nigel Carter, ağız kanserinin dünya genelinde artış gösterdiğini ve erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Dr. Carter, sigara içmek ve aşırı alkol tüketiminin ağız kanseri riskini artırdığını, ancak insan papilloma virüsü (HPV) gibi yeni ortaya çıkan nedenlerle bağlantılı vakaların da arttığını belirtti.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Erken teşhis, ağız kanserinin tedavisinde kritik bir rol oynar. Uzmanlar, diş fırçalarken fark edilebilecek belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve bu tür belirtilerle karşılaşıldığında hemen bir sağlık profesyoneline başvurulması gerektiğini vurguladı. Ağız kanseri vakalarının büyük bir kısmı, erken teşhis edilmediğinde ileri aşamalarda tespit ediliyor ve tedavi süreci daha zor hale geliyor.

Dişlerinizi fırçalarken fark edebileceğiniz kanamalar ve diğer belirtiler, ağız kanserinin erken işaretleri olabilir. Bu belirtileri ciddiye almak ve erken teşhis için düzenli olarak diş hekimi kontrollerine gitmek, sağlığınızı korumanın en etkili yollarından biri.

Uzmanlar, ağız kanseri belirtileri konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olabileceğini belirtti.